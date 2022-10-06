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Тренер минского «Динамо» Вудкрофт: команда выглядит усталой, нам нужен отдых

Тренер минского «Динамо» Вудкрофт: команда выглядит усталой, нам нужен отдых
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт посетовал на усталость в матче с «Витязем» (3:5).

«Разочарован результатом. Думаю, что команда была зажата и консервативна в первом периоде. Не играли так агрессивно, как можем. Форчек не работал как надо, не создавали нужное давление. И «Витязь» смог развивать атаки и чувствовать себя уверенно.

Нам нужен отдых. Команда выглядит усталой. Не знаю, с чем это связано. Надо разобраться и перезарядиться. И пересмотреть другие элементы. Мы не играем так, как можем», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» проиграло пять матчей из последних шести. Команда с 16 очками расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч минчане проведут 9 октября на выезде с нижегородским «Торпедо».

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