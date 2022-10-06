Лямкин — о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барс» будет провоцировать на ошибки и грубость

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал, как будет действовать казанская команда в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Выходим на лёд только за победой. Проиграли в прошлом матче, хорошо, что есть шанс взять реванш. Надо играть, думая головой. Самое главное – не допускать глупых ошибок. Если реализовывать свои моменты, всё у нас будет хорошо.

Будем лезть к воротам, провоцировать их на ошибки, грубость. Но не стоит отвечать им взаимностью», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Предыдущие два матча между этими командами в текущем сезоне закончились победами екатеринбургского клуба 5:2 и 5:4 ОТ.

Матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 6 октября. Начало игры в Казани – в 19:30 мск.