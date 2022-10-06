Гендиректор «Трактора» Савин: Шумаков сильно мотивирован, он добавит положительных эмоций

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с нападающим Сергеем Шумаковым.

«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора». Сергей очень сильно мотивирован, и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу. Приветствуем Сергея в нашем клубе!» — сказал генеральный директор клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Шумаков подписал контракт с челябинским клубом до конца сезона-2022/2023. Минувший сезон воспитанник «Трактора» провёл в «Автомобилисте». За екатеринбургский клуб Шумаков принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он набрал 25 (10+15) очков. В КХЛ российский нападающий также выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего в лиге Шумаков отыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) результативных баллов при общем показателе полезности «+71».