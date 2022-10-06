Благодаря дублю Аляева «Амур» прервал серию поражений, обыграв дома ХК «Сочи»

На стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и ХК «Сочи». Победу одержал «Амур» со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий гостей Андрей Алтыбармакян. На седьмой минуте результат сравнял Ярослав Лихачёв, эта шайба стала для него шестой в сезоне. На 16-й минуте вывел хабаровчан вперёд Виктор Балдаев. Удвоил преимущество хозяев на 30-й минуте матча Артём Аляев. Однако сочинский клуб в третьем периоде отыгрался усилиями Артура Тянулина и Кирилла Петькова. Однако на 56-й минуте Артём Аляев оформил дубль и принёс хабаровчанам победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Амур» примет дома «Локомотив» 8 октября. ХК «Сочи» 8 октября встретится в Новосибирске с «Сибирью».
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