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«Адмирал» одержал волевую победу, обыграв по буллитам ярославский «Локомотив»

«Адмирал» одержал волевую победу, обыграв по буллитам ярославский «Локомотив»
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Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и ярославским «Локомотивом». Победу в матче по буллитам одержала владивостокская команда со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На 18-й минуте первого периода счёт открыл хоккеист гостей Максим Берёзкин. На 32-й минуте счёт сравнял Артём Гареев. Вывел хозяев вперёд на 38-й минуте защитник Либор Шулак. На 45-й минуте гостям удалось сравнять счёт усилиями Александра Елесина. Решающий бросок в серии послематчевых буллитов оформил Николай Елисеев. Примечательно, что в матче было назначено мало штрафного времени. Хозяева отметились четырьмя минутами штрафного времени, гости вовсе обошлись без нарушений правил.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Алексеев) – 17:54 (5x5)   1:1 Гареев (Чебыкин) – 31:32 (5x5)   2:1 Шулак (Уильямс, Файзуллин) – 37:56 (5x5)   2:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 44:30 (5x5)   3:2 Чебыкин – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 8 октября в Хабаровске с «Амуром». «Адмирал» в следующем матче 8 октября примет московский ЦСКА.

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