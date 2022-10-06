Ветеран «Трактора» Баландин: «Автомобилист» от Шумакова отказался неспроста

Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин прокомментировал переход нападающего Сергея Шумакова в «Трактор» и выразил мнение о неудачной игре челябинцев на старте чемпионата.

«Не было никаких положительных изменений в игре «Трактора» в этой домашней серии. Я уже говорил, что не вижу, за счёт чего команда будет прибавлять. Канадский вратарь, на которого надеялись, приехал, но чудо не случилось. С такой системой игры нужен голкипер, выручающий постоянно. Во всём виноват был Эмиль Гарипов, а оказалось, что в «Нефтехимике» у него всё нормально. Работы тренерского штаба также не видно. Непонятно, зачем в «Тракторе» тренер по защитникам, если Гатиятулин сам играл в обороне. Кроме того, команде нужны хорошие специалисты по вратарям и нападающим. Нельзя стоять на месте, потому что другие команды тоже хотят побеждать.

Как ты будешь атаковать, если у тебя нет сил? Физическая подготовка «Трактора» оставляет желать лучшего. Игроки везде не успевают. Могут один или два периода отыграть, а целый матч – не тянут. Заметно слабая подготовка у Никиты Тертышного, в нужный момент он не может добавить ногами, не хватает сил и скорости.

Шумаков в «Тракторе»? В своё время я помогал тренировать «Трактор-92», где играл Шумаков. Хороший игрок был, но в последние годы у него появлялись проблемы с руководством и партнёрами в команде. «Автомобилист» от него отказался неспроста. У меня много знакомых в хоккейном Екатеринбурге, и они о нём не очень лестно отзывались. С другой стороны, это воспитанник «Трактора», нападающий, который умеет хорошо играть и самое главное – забивать. Всё будет зависеть от желания Шумакова биться за команду. Если в «Тракторе» найдут с ним общий язык и он сможет зацепиться за шанс вернуться в большой хоккей, то тогда может быть положительный итог», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний российский нападающий Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2022/2023.