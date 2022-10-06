«Авангард» расторг контракт с тренером защитников Микульчиком
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«Авангард» и старший тренер Олег Микульчик расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщил омский клуб на своём официальном сайте.
Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Микульчик отвечал в команде за игру защитников.
Ранее по ходу сезона «Авангард» уволил тренера Константина Курашёва. Хоккейный клуб и тренер-ассистент расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Тогда же в тренерский штаб омского клуба вошёл Олег Кравец.
«Авангард» после 14 проведённых матчей имеет на своём счету 11 очков и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч омский клуб проведёт дома на новой арене 8 октября с магнитогорским «Металлургом».
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