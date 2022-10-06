Шумаков — о контракте с «Трактором»: вернулся в свой родной клуб, кайф быть дома

Нападающий «Трактора» Сергей Шумаков прокомментировал подписание контракта с клубом и отметил, что очень рад вернуться домой. Форвард является воспитанником челябинского клуба.
«Девять месяцев не тренировался в коллективе? Конечно, приятно. Столько времени прошло – соскучился по всему. Многих ребят знаю, много с кем играл. Приняли хорошо, всё рассказали, показали. Всё отлично. Мысли и настроение – боевые. Хочется играть, показывать и доказывать. С возрастом всё это приходит. Никаких обид. Наоборот, в свой родной клуб вернулся. Кайф быть дома. Родители, друзья – все здесь. Классно.
Как прошли переговоры с «Трактором»? Переговоры были разные. Они были и в начале сезона. Конкретно эти переговоры прошли быстро. Разговаривал ли с тренером? Разговаривали. С кем меня поставят, с теми и буду играть. Я не буду выбирать. В «Тракторе» собраны хорошие игроки, со всеми можно найти общий хоккейный язык. По поводу роли – сейчас такая ситуация, что нужно стараться и помогать команде.
Занимался самостоятельно? Я не первый раз прохожу такую предсезонку. Перед отъездом в Северную Америку тоже так проходил. Ничего в этом такого нет. Точно такие же тренировки, тоже тяжело. Немного влияет, что ты один и без команды. Сейчас времени мало, надо втягиваться и входить в игру сразу без раскачки. Физически чувствую себя хорошо, каждый день тренировался. Очень грамотный тренер был. Просыпались в пять утра, в 6:45 у нас был лёд. Вот насколько люблю хоккей (смеётся).
Что скажу болельщикам «Трактора»? Приходите болеть за нас. Сейчас нужна ваша поддержка. Мы, в свою очередь, будем стараться выигрывать матчи и радовать вас. Буду ли радовать лакросс-голами? Лакроссы – обязательно (смеётся)», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.
Напомним, 30-летний российский нападающий Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2022/2023.
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