Генменеджер «Авангарда» объяснил расторжение контракта со старшим тренером Микульчиком

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков объяснил расторжение контракта со старшим тренером команды Олегом Микульчиком.
«Олег Микульчик травмировал ахилл на предсезонке, ему предстоит длительная реабилитация, а потому его возвращение на лёд состоится ещё не скоро. Мы очень сожалеем, что стечение обстоятельств не позволяет нам продолжить сотрудничество. Микульчик — очень сильный специалист, однако сейчас он не может полноценно участвовать в тренировочном процессе.
В ближайшее время Дмитрий Рябыкин должен подобрать себе помощника для усиления игры в обороне. Отмечу, что подбор помощников всегда остаётся прерогативой главного тренера», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Микульчик отвечал в команде за тренировку защитников. «Авангард» после 14 проведённых матчей имеет на своём счету 11 очков и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч омский клуб проведёт дома на новой арене 8 октября с магнитогорским «Металлургом».
- 6 октября 2022
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