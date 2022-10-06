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Генменеджер «Авангарда» объяснил расторжение контракта со старшим тренером Микульчиком

Генменеджер «Авангарда» объяснил расторжение контракта со старшим тренером Микульчиком
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков объяснил расторжение контракта со старшим тренером команды Олегом Микульчиком.

«Олег Микульчик травмировал ахилл на предсезонке, ему предстоит длительная реабилитация, а потому его возвращение на лёд состоится ещё не скоро. Мы очень сожалеем, что стечение обстоятельств не позволяет нам продолжить сотрудничество. Микульчик — очень сильный специалист, однако сейчас он не может полноценно участвовать в тренировочном процессе.

В ближайшее время Дмитрий Рябыкин должен подобрать себе помощника для усиления игры в обороне. Отмечу, что подбор помощников всегда остаётся прерогативой главного тренера», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Микульчик отвечал в команде за тренировку защитников. «Авангард» после 14 проведённых матчей имеет на своём счету 11 очков и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч омский клуб проведёт дома на новой арене 8 октября с магнитогорским «Металлургом».

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