Шестёркин — главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил свой рейтинг претендентов на «Везина Трофи» (лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата) в сезоне-2022/2023.
В голосовании приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Каждый из выборщиков называл свою пятёрку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Главным претендентом стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, он набрал 68 баллов (восемь первых мест).
Вторую строчку занял еще один россиянин — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» (44 балла, два первых места). Третье место занял Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, два первых места).
Баллы также получили:
Якоб Маркстрём («Калгари», 25 баллов);
Тэтчер Демко («Ванкувер», 15 баллов, одно первое место);
Фредерик Андерсен («Каролина», 15 баллов);
Джейк Эттингер («Даллас», 10 баллов, одно первое место);
Сергей Бобровский («Флорида», два балла);
Тристан Джерри («Питтсбург», два балла);
Александр Георгиев («Колорадо», один балл);
Дарси Кемпер («Вашингтон», один балл).
Ранее вратарская бригада «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным заняла первое место в рейтинге лучших от ESPN.
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