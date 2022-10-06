Шестёркин — главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил свой рейтинг претендентов на «Везина Трофи» (лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата) в сезоне-2022/2023.

В голосовании приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Каждый из выборщиков называл свою пятёрку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Главным претендентом стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, он набрал 68 баллов (восемь первых мест).

Вторую строчку занял еще один россиянин — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» (44 балла, два первых места). Третье место занял Юусе Сарос из «Нэшвилла» (32 балла, два первых места).

Баллы также получили:

Якоб Маркстрём («Калгари», 25 баллов);

Тэтчер Демко («Ванкувер», 15 баллов, одно первое место);

Фредерик Андерсен («Каролина», 15 баллов);

Джейк Эттингер («Даллас», 10 баллов, одно первое место);

Сергей Бобровский («Флорида», два балла);

Тристан Джерри («Питтсбург», два балла);

Александр Георгиев («Колорадо», один балл);

Дарси Кемпер («Вашингтон», один балл).

Ранее вратарская бригада «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным заняла первое место в рейтинге лучших от ESPN.