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Вадим Епанчинцев: в третьем периоде, ведя в две шайбы, совершили детские ошибки

Вадим Епанчинцев: в третьем периоде, ведя в две шайбы, совершили детские ошибки
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Главный тренер ХК «Амур» Вадим Епанчинцев прокомментировал победный матч с ХК «Сочи» (4:3).

«Провели хорошие два периода. В третьем периоде, ведя в две шайбы, совершили детские ошибки, которые привели к голу. Но, к счастью, выстояли в меньшинстве, после того как соперник сравнял счёт. Команда преобразилась, ребята нашли в себе силы. Заставили соперника ошибиться. В большинстве было несколько неплохих моментов и Аляев забил победную шайбу. Соперник, выиграв предыдущую игру, был мотивирован. Мы пропустили быстрый гол, быстро на него среагировали, проявили характер и победили», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт Амура»

В следующем матче «Амур» примет дома «Локомотив» 8 октября в 10:00 мск. ХК «Сочи» 8 октября в 13:30 мск встретится в Новосибирске с «Сибирью».

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