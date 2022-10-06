«Ребята жертвовали собой во многих моментах». Тренер «Адмирала» о победе над «Локомотивом»

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев поделился мыслями после победного матча с «Локомотивом» (3:2 Б).

«Честно скажу — мы довольны. Сильную, организованную команду обыграли. Ребята очень старались, жертвовали собой во многих моментах. С таким соперником только так победы и добываются. Да, были ошибки и мы видим их, но желание ребят перевесило эти ошибки. И в меньшинстве выстояли в третьем периоде, ловили на себя шайбы, много блокировали. Мы эту победу заработали, заслужили. Болельщиков сегодня порадовали наконец-то. Давно мы их не радовали. Всех с победой.

Стараться не удаляться — это была тренерская установка? Мы всё время говорим, чтобы они сдерживали себя в удалениях, говорим об игровой дисциплине. Даже некоторые штрафы ввели, но это внутренняя кухня команды. Потому что были такие игры, что кошмар какой-то, столько удалений. Хватали все удаления, которые только существовали. Надо сдерживать себя в удалениях.

Что сказал ребятам в первом перерыве? Я не тот тренер, который говорит много спичей. У нас есть своя система игры, мы стараемся гнуть свою линию, прививать ту систему игры, которая приносит результат. Если мы отходим от системы, у ребят что-то не получается, то мы подправляем точечно. Мне очень понравился второй период. «Локомотив» – одна из лучших команд в лиге, которая играет по заданию, системно играет. Плюс очень хороший подбор игроков, причём игроков своих. Они за свой клуб играют много лет. Обыграть её не так просто. Ребята наши молодцы, что прислушиваются. Они сегодня очень старались выполнять наш план на игру. Я их не накручиваю лишний раз, они всё прекрасно понимают», — цитирует Тамбиева сайт «Адмирала».