Защитник «Салавата» Мухамадуллин удалён до конца матча за удар клюшкой между ног

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Салават Юлаев» принимает магнитогорский «Металлург», идёт второй период, счёт 2:2.

На 12-й минуте второго периода защитник хозяев Шакир Мухамадуллин ударил форварда «Магнитки» Данилу Юрова клюшкой между ног. После просмотра эпизода судьи удалили Мухамадуллина до конца матча.

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После этого большинство реализовал форвард гостей Никита Коростелёв с передачи Егора Яковлева.

Всего в рамках КХЛ за уфимский клуб Мухамадуллин провёл 127 игр, в которых набрал 21 (7+14) очко при 26 минутах штрафа.