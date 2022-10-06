«Надеюсь, это хороший старт того нового, к чему мы стремимся». Фёдоров о матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:0).



«Быстрая очень игра. Мы готовились к быстрому сопернику, который здорово дома играет. Нашу команду – с победой. Много сделали хороших вещей, о которых мы говорим на протяжении определённого времени. Надеюсь, это будет для нас хорошая проверка, хороший старт того нового, к чему мы стремимся. Я точно понимаю, что команда поймёт эти слова. Поэтому нас с победой. Первая игра на выезде: было важно сыграть надёжно, правильно и уверенно.



Отличалась эта игра от матча в Москве? Я думаю, да. Если смотреть с нашей точки зрения. Мы 80% сыграли так, как мы хотели и можем. Сыграли на результат. В плане соперника: в Москве он был намного быстрее для нас. Это чисто ощущение с лавки. Поэтому та игра не сложилась для нас удачно, хотя мы достаточно сделали голевых моментов, но не забили. Но не сыграли так, как хотелось, в обороне. В этих смыслах игра отличалась.



Много удалений — настолько не боялись соперников? Честно: провоцируете меня или как? Много удалялись — это другая тема. Об этом, наверное, не стоит говорить. Потому что я не помню ни одного матча, дня, года, статистики, когда судья отменял своё решение. Может быть, в современной эре были отмены в связи с новыми правилами, с нововведениями, такими как видео. Но про судей не могу ничего сказать. Над удалениями мы очень серьёзно работаем, мы объясняем ребятам, что клюшки внизу, ногами надо двигать. Это самое простое, что можно, наверное, исправить. Всё остальное от нас не зависит.



Насколько важен сухарь Рейдеборна? Несомненно, важный матч для нас после нескольких игр, которые нас никак не красят. И тот настрой, который у нас был последние три-четыре игры: с таким настроем сложно выигрывать. Но если разобраться в деталях, то сегодня мы себя чувствовали намного лучше и увереннее: как команда, как пятёрка, как тройка, как двойка. Поэтому удалось сыграть правильно все 60 минут. Сыграть и забить, и в обороне сыграть, в меньшинстве сыграть. Не скажу, что у Адама было мало работы: давление на наши ворота ощущалось все три периода. Наши нападающие и защитники ловили очень много на себя, это была командная победа. И это была важная для нас победа, особенно в первом матче на выезде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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