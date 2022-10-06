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Главный тренер сборной России оценил перспективы Овечкина в наступающем сезоне НХЛ

Главный тренер сборной России оценил перспективы Овечкина в наступающем сезоне НХЛ
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил перспективы Александра Овечкина в наступающем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Все сезоны складываются по-разному, надеюсь, что у Александра получится проявить себя снова. Я видел его летом, и мы вместе катались. По настрою он готов, самое главное, чтобы травмы не мешали, такой вид спорта, травматический. Шанс есть, что Овечкин сможет снова забросить 50 шайб за сезон. Есть список главных кандидатов, которые могут претендовать на звание лучшего игрока этого сезона, думаю, он входит в этот список», — сказал Жамнов в интервью «РБК Спорт».

В ночь на 6 октября в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:2. Овечкин в этом матче забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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