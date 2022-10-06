«Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом», отыгравшись с 0:2

В Уфе прошёл матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

В первом периоде на третьей минуте форвард хозяев Александр Хмелевски с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина открыл счёт в матче. Через пять минут преимущество «Салавата» удвоил Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Сергея Шмелёва. На девятой минуте первого периода первую шайбу за гостей в матче забросил Филипп Майе. На 14-й минуте первого периода, реализовав большинство после удаления до конца матча Шакира Мухамадуллина, счёт сравнял форвард «Металлурга» Никита Коростелёв с передачи Егора Яковлева.

Во втором периоде команды голов не забили.

В третьем периоде на 17-й минуте «Металлург» вывел вперёд защитник Коди Кёрран. Эта шайба стала для «сталеваров» победной.

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Следующий матч уфимцы проведут дома с московским «Динамо» 8 октября, начало – в 14:30 мск. «Металлург» отправится в гости к омскому «Авангарду» 8 октября, начало игры – в 14:00 мск.