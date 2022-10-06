Генеральный директор «Салавата» Баширов поделился мнением после матча с «Металлургом»
Поделиться
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал проигранный матч с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
«2:3. Отличная игра. Немного не повезло. Тем не менее это, пожалуй, лучшая игра команды текущего сезона. «Металлург» тоже постарался.
P.S. Сегодня трансферов не будет», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
После сегодняшней победы «Металлург» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 14 матчей. «Салават» занимает третью строчку в таблице Востока, имея в активе 18 очков после 15 игр.
Следующий матч уфимцы проведут дома с московским «Динамо» 8 октября, начало – в 14:30 мск. «Металлург» отправится в гости к омскому «Авангарду» 8 октября, начало игры – в 14:00 мск.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:36
-
18:16
-
18:02
-
17:38
-
17:33
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:43
-
16:34
-
16:27
-
16:09
-
15:57
-
15:20
-
15:06
-
14:58
-
14:53
-
14:23
-
14:05
-
13:54
-
13:26
-
13:09
-
12:41
-
11:50
-
11:41
-
11:23
-
11:02
-
10:30
Партнерский контент