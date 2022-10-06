Генеральный директор «Салавата» Баширов поделился мнением после матча с «Металлургом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал проигранный матч с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«2:3. Отличная игра. Немного не повезло. Тем не менее это, пожалуй, лучшая игра команды текущего сезона. «Металлург» тоже постарался.

P.S. Сегодня трансферов не будет», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

После сегодняшней победы «Металлург» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 14 матчей. «Салават» занимает третью строчку в таблице Востока, имея в активе 18 очков после 15 игр.

Следующий матч уфимцы проведут дома с московским «Динамо» 8 октября, начало – в 14:30 мск. «Металлург» отправится в гости к омскому «Авангарду» 8 октября, начало игры – в 14:00 мск.