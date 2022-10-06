Тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом»

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3).

«Хороший матч. Играли против прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина. Перебросали соперника, по игре в зоне атаки переиграли. Был хороший матч с нашей стороны. Забили два гола в большинстве, в меньшинстве тоже хорошо действовали. В концовке потеряли концентрацию, соперник воспользовался ошибкой.

Было ли устроить перестрелку в конце матча сознательным решением? Играя против быстрых нападающих, у нас не было больших провалов, нас не ловили на контратаках.

Как бороться с удалениями в команде? Я не думаю, что это было умышленно. Это игровой момент. Судьи так расценили. Для нас это был хороший экзамен. Ребята выдержали скорость и борьбу. У нас много молодых ребят. Сегодняшняя игра – хороший экзамен.

Не было ли желания дать отдохнуть Карееву в игре с «Металлургом»? Рады за рекорды Андрея, но для нас важно забирать три очка. Не было соблазна дать ему отдыхать», — приводит слова Козлова «ГорОбзор.Ру».