«Торпедо» обыграло на своём льду астанинский «Барыс», забив дважды в концовке матча

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимало астанинский «Барыс» и одержало уверенную победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «Торпедо» Игорь Ларионов с передач Богдана Конюшкова и Денниса Яна.

Во втором периоде команды заброшенными шайбами не отметились.

На шестой минуте третьего периода нападающий «Барыса» Егор Петухов с передачи Ивана Мищенко сравнял счёт в матче. На 18-й минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Николай Коваленко с передач Максима Федотова и Дениса Венгрыжановского. На предпоследней минуте точку в матче поставил форвард «Торпедо» Деннис Ян, забив в пустые ворота.

Следующий матч «Торпедо» сыграет дома с минским «Динамо» 9 октября, начало — в 17:00 мск. «Барыс» встретится в гостях с казанским «Ак Барсом» 8 октября в 17:00.