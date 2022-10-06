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«Торпедо» обыграло на своём льду астанинский «Барыс», забив дважды в концовке матча

«Торпедо» обыграло на своём льду астанинский «Барыс», забив дважды в концовке матча
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На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимало астанинский «Барыс» и одержало уверенную победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «Торпедо» Игорь Ларионов с передач Богдана Конюшкова и Денниса Яна.

Во втором периоде команды заброшенными шайбами не отметились.

На шестой минуте третьего периода нападающий «Барыса» Егор Петухов с передачи Ивана Мищенко сравнял счёт в матче. На 18-й минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Николай Коваленко с передач Максима Федотова и Дениса Венгрыжановского. На предпоследней минуте точку в матче поставил форвард «Торпедо» Деннис Ян, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Ларионов (Конюшков, Ян) – 11:42 (4x4)   1:1 Петухов (Мищенко) – 45:20 (5x5)   2:1 Коваленко (Федотов, Венгрыжановский) – 57:19 (5x5)   3:1 Ян (Гуска) – 58:12 (en)

Следующий матч «Торпедо» сыграет дома с минским «Динамо» 9 октября, начало — в 17:00 мск. «Барыс» встретится в гостях с казанским «Ак Барсом» 8 октября в 17:00.

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