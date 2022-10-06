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Дубль Романцева принёс победу «Автомобилисту» над «Ак Барсом» в гостях

Дубль Романцева принёс победу «Автомобилисту» над «Ак Барсом» в гостях
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В Казани завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Ак Барс» уступил в овертайме «Автомобилисту» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде на 13-й минуте счёт открыл форвард гостей Данил Романцев с передачи Брукса Мэйсека.

В третьем периоде счёт сравнял нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

В овертайме на пятой минуте победу гостям принёс бросок Данила Романцева, оформившего дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Мэйсек) – 32:31 (5x5)   1:1 Сафонов (Шипачёв, Войнов) – 54:24 (5x4)   1:2 Романцев (Ли) – 64:24 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч команда Олега Знарка проведёт дома с астанинским «Барысом» 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Автомобилист» отправится на выезд к нижнекамскому «Нефтехимику» также 8 октября, начало игры — в 17:00 мск.

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