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Защитник «Ак Барса» Адамчук был удалён до конца игры за удар коленом Кёртиса Валка

Защитник «Ак Барса» Адамчук был удалён до конца игры за удар коленом Кёртиса Валка
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В Казани завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Ак Барс» уступил в овертайме «Автомобилисту» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В середине первого периода защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук ударил нападающего «Автомобилиста» Кёртиса Валка коленом в колено.

После видеопросмотра главные арбитры приняли решение наложить на Адамчука дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что после инцидента Валка увели под руки в подтрибунное помещение и больше в матче форвард не появлялся. Хоккеистам екатеринбургского клуба реализовать пятиминутное численное преимущество не удалось.

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