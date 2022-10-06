Олег Знарок: поверьте, в раздевалке игроки и так «люлей» получают прилично

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

«Естественно, были какие-то ошибки, неправильные действия. Но, несмотря на поражение, я увидел сегодня команду, которая билась до конца, проявила характер. Третий период мне очень понравился. Как бороться с невезением? А что, есть какой-то метод? Не везёт, и всё тут. Наверное, это вторая игра, когда команда «Ак Барс» была собой – был характер, бились, несмотря ни на что. Я зашел в раздевалку и сказал: «Несмотря на поражение, вы – молодцы». Если мы за эту игру ухватимся, то будут моменты, будем забивать и побеждать. Невезение надо пережить. Знаете, как по-татарски – «сабырлык», это значит «терпение».

В овертайме решил не рисковать, не снимать вратаря, хотя сейчас, наверное, об этом жалею. В сопернике нет ничего такого. Если бы мы первыми забили, игра была бы другая. «Автомобилист» – очень хорошая команда, мастеровитые исполнители. Но я думаю, что у нас мастерство выше. Мы все верим в наших ребят, думаю, всё будет хорошо. Что касается силового Адамчука… Когда человек едет и соперник смещается в сторону, ему самому трудно сместиться – он едет, как ехал. Это секунда (щёлкает пальцами). Он не хотел травмировать, хотел нормально играть в тело.

На будущее я хотел бы напомнить – у меня есть принципы, я никогда не критиковал и не буду критиковать своих игроков. Поверьте, в раздевалке они и так «люлей» получают прилично. Я знаю, что они виноваты, но на публике про своих игроков я никогда не говорил плохо и не буду», — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.