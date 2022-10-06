Николай Заварухин: думаю, Валк выбыл надолго

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ), а также травму Кёртиса Валка.
«Хотел поблагодарить ребят за самоотверженную игру, за победу. Тяжело нам пришлось, особенно в третьем периоде, где было много удалений, где «Ак Барс» доминировал. Вратарь нас в игре держал здорово. Ребята сыграли за себя и за тех парней, которые у нас травмированы. Командная победа, спасибо им за это. Перед матчем сказали команде, что эта игра будет как в плей-офф – через день, мастеровитый и амбициозный соперник, который хочет победить, придётся больше действовать от обороны. Силовой приём Адамчука? Я не хочу комментировать. Так случилось, пусть разбирается лига. По информации на данный момент, Валк выбыл надолго, думаю», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
- 6 октября 2022
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