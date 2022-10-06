Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бердин не будет играть за «Виннипег», голкипер вернётся в КХЛ

Бердин не будет играть за «Виннипег», голкипер вернётся в КХЛ
Комментарии

Михаил Бердин не будет играть в системе «Виннипега» в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

«Джетс» объявили, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы Национальной хоккейной лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости.

В рамках соглашения между клубом, Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков Бердину разрешено подписать однолетний контракт за пределами Северной Америки.

«Михаил Бердин покидает «Виннипег», чтобы быть ближе к своей семье в России. Он будет играть в КХЛ», – сообщил в «Твиттере» агент Дэн Мильштейн.

В Континентальной хоккейной лиге права на Бердина принадлежат СКА.

Новость по теме
СКА обменял права на Мельничука в «Сочи», получив Михаила Бердина и Ивана Морозова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022