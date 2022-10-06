Бердин не будет играть за «Виннипег», голкипер вернётся в КХЛ

Михаил Бердин не будет играть в системе «Виннипега» в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

«Джетс» объявили, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы Национальной хоккейной лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.



Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости.



В рамках соглашения между клубом, Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков Бердину разрешено подписать однолетний контракт за пределами Северной Америки.

«Михаил Бердин покидает «Виннипег», чтобы быть ближе к своей семье в России. Он будет играть в КХЛ», – сообщил в «Твиттере» агент Дэн Мильштейн.

В Континентальной хоккейной лиге права на Бердина принадлежат СКА.