Бердин не будет играть за «Виннипег», голкипер вернётся в КХЛ

Михаил Бердин не будет играть в системе «Виннипега» в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.
«Джетс» объявили, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы Национальной хоккейной лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.
Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости.
В рамках соглашения между клубом, Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков Бердину разрешено подписать однолетний контракт за пределами Северной Америки.
«Михаил Бердин покидает «Виннипег», чтобы быть ближе к своей семье в России. Он будет играть в КХЛ», – сообщил в «Твиттере» агент Дэн Мильштейн.
В Континентальной хоккейной лиге права на Бердина принадлежат СКА.
- 6 октября 2022
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