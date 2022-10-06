Андрей Скабелка: индивидуальные ошибки не дают возможности двигаться вперёд

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3).

«Играли с быстрой и агрессивной командой. Долгое время справлялись-справлялись, но индивидуальные ошибки не дают нам возможности двигаться вперёд. В концовке, в третьем периоде, удалось взять под контроль игру, сравняли. Имели хорошую возможность для того, чтобы выйти вперёд, но вместо того, чтобы забивать, пропустили контратаку. Чем сильна команда «Торпедо» — она ждёт таких шансов. Вот мы на этом попались. Готовимся к следующей игре.

Какое указание дал команде при счёте 1:1? Вы же, наверное, видели, мы создали два или три хороших момента. Причём это реально голевые моменты, которых у нас, наверное, не было на протяжении всего матча. Мы могли и одну, и две забивать.

Для кого при счёте 1:1 был более выгоден открытый хоккей? Для того, кто выиграл. Мы же не забили. Создали в этот промежуток моментов побольше, но пропустили контратаку. Даже не контратаку. Небрежно сыграли в обороне после того, как Никита Михайлис имел возможность вывести команду вперёд. И не помогли Никите Бояркину, который сегодня сражался весь матч и заслужил немножко другой результат.

К пропущенным голам привели системные или индивидуальные ошибки? Были системные, но их немного было. В основном это индивидуальные», — приводит слова Скабелки shaiba.kz.