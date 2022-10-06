Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Барысом»

Наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1).

«Непростая игра, скажу честно. Но, когда ты видишь, как нижегородские бабушки болеют за команду, это уже успех.



Как бы ни было сложно команде, она находится в такой ситуации, когда надо преодолевать трудности, и игра, которая складывается в трудном ключе… Моменты есть, но нет реализации, которой хотелось бы. С чем это связано, мы хотели бы найти причины — свежесть или ментальная свежесть.



Но то, что есть поддержка болельщиков, детей и бабушек, которые получили вторую молодость, приходя на хоккей, полюбили игру, полюбили команду, — это приятно. Большая благодарность ребятам, которые терпеливо взяли два очка. И большая благодарность болельщикам за веру, терпение и поддержку, которая ребятам была необходима.

Согласен ли с тем, что в третьем периоде до его середины «Торпедо» показало наиболее незрелищный хоккей в своём исполнении? Чтобы гарантировать зрелищный хоккей в каждом матче, надо купить стиральную машину, она точно гарантированно постирает. Поэтому в этом плане мы показываем, что ребята — не роботы и не машины, они тоже могут уставать.



Когда ты играешь с командой, которая заточена на игру в обороне, преодолевать такие сложные редуты непросто. Мы не хотим упрощать игру, мы хотим, чтобы игра приносила большое удовлетворение зрителям. Да, такие матчи бывают. Такие матчи будут. Нужно уметь их выигрывать даже при незрелищной игре.



Мы обязаны были забить 5–6 голов для того, чтобы сделать игру более открытой. Когда ты играешь 1:0 или 1:1, в этом плане ты идёшь по тонкому льду, потому что моменты могут оказаться в ту или иную сторону.



В прошлом матче мы бросили в сторону ворот 81 раз, соперник — 40, но мы проиграли матч 2:3. Не знаю статистики этого матча, но такие игры — не самые зрелищные в плане эстетики, но они дают возможность команде находить силы и такие матчи вытягивать.



Заслуга ребят, что они выстояли в непростой игре. Порой ты понимаешь, что можешь опустить руки, но они продолжали делать своё дело и довели матч до победы. Поэтому давайте забудем о красоте сегодня и поговорим о том, что эти два очка — очень важные в копилку команды и для уверенности ребят», — цитирует Ларионова shaiba.kz.