Форвард «Ак Барса» Семёнов: не хватило одного завершающего действия, чтобы выиграть

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

«Что особенного в «Автомобилисте»? Сегодня мы хорошо играли, вытащили матч, перевели в овертайм. Имели моменты, но забить не удалось. Сегодня все бились друг за друга, старались играть на победу. Не хватило одного завершающего действия, чтобы выиграть.

Второе поражение в овертайме остаётся осадком? Мы снимали в овертайме вратаря в предыдущем матче, поэтому это были два разных овертайма. Сегодня играли «три на три», имели моменты, которые должны были реализовать. Попали в штангу, после чего пропустили в свои ворота.

На следующей неделе ещё один матч с «Автомобилистом»? Давайте сначала думать о «Барысе», который будет послезавтра. Мы настраиваемся на каждого соперника, каждая игра ценна для нас. В играх, где ты достаёшь из себя последнее, сплачивается коллектив. Сегодня мы сравняли, немного не хватило, но всё равно мы сделали шаг вперёд. Продолжим действовать в этом направлении, играть на победу, агрессивнее вести свою игру», — приводит слова Семёнова сайт «Ак Барса».