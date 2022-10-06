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Словацкий вратарь Адам Гуска поделился эмоциями от дебютного домашнего матча за «Торпедо»

Словацкий вратарь Адам Гуска поделился эмоциями от дебютного домашнего матча за «Торпедо»
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Вратарь «Торпедо» Адам Гуска поделился эмоциями от первого домашнего матча за нижегородскую команду.

«Я с большим нетерпением ждал своего первого домашнего матча за «Торпедо». Несколько игр провёл здесь в качестве бэкапа и был сильно впечатлён поддержкой трибун. И дебют получился очень запоминающимся. Игра была крайне непростой. Было много нервозных моментов, когда соперник сравнял счёт. Но мы не отходили от своего хоккея на протяжении 60 минут. Забили второй гол и выиграли матч!

Конечно, матч запомнился ещё и благодаря голевой передаче. Будучи вратарём, ты никогда не ожидаешь, что наберёшь результативный балл. Иногда это случается, и я счастлив, что сегодня такой момент произошёл со мной. Прямо после игры ребята поздравили и пожелали стать настоящим бомбардиром! В общем, это был отличный и запоминающийся победный вечер!» — приводит слова Гуски сайт «Торпедо».

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