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Зуб и Зайцев поучаствовали в победной игре «Оттавы» с «Монреалем»

Зуб и Зайцев поучаствовали в победной игре «Оттавы» с «Монреалем»
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В ночь на 7 октября состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

К девятой минуте игры «Оттава» повела 2:0 – сначала Тим Штюцле ассистировал Дрейку Батерсону, а затем Брэди Ткачук завершил атаку с участием тех же двоих. На 13-й минуте защитник «Монреаля» Кейден Гуле сократил отставание своей команды. А на шестой минуте второго периода Кирби Дак с передачи Брендана Галлахера сделал счёт равным. Однако «Оттава» снова вышла вперёд после результативных бросков Тима Штюцле и Клода Жиру. А на 50-й минуте Джош Андерсон установил окончательный счёт.

В составе «Оттавы» в матче поучаствовали российские защитники Артём Зуб (коэффициент полезности «+1») и Никита Зайцев (один бросок по воротам; коэффициент «-1»).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 01:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Штюцле) – 00:38 (5x5)   0:2 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 08:27 (5x5)   1:2 Гуле – 12:23 (5x5)   2:2 Дак (Галлахер) – 25:15 (5x4)   2:3 Штюцле – 31:55 (бул)   2:4 Жиру (Норрис, Дебринкэт) – 48:04 (5x5)   3:4 Андерсон (Слафковски, Савар) – 49:16 (5x5)
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