Зуб и Зайцев поучаствовали в победной игре «Оттавы» с «Монреалем»

В ночь на 7 октября состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
К девятой минуте игры «Оттава» повела 2:0 – сначала Тим Штюцле ассистировал Дрейку Батерсону, а затем Брэди Ткачук завершил атаку с участием тех же двоих. На 13-й минуте защитник «Монреаля» Кейден Гуле сократил отставание своей команды. А на шестой минуте второго периода Кирби Дак с передачи Брендана Галлахера сделал счёт равным. Однако «Оттава» снова вышла вперёд после результативных бросков Тима Штюцле и Клода Жиру. А на 50-й минуте Джош Андерсон установил окончательный счёт.
В составе «Оттавы» в матче поучаствовали российские защитники Артём Зуб (коэффициент полезности «+1») и Никита Зайцев (один бросок по воротам; коэффициент «-1»).
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