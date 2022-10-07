«Флорида» обыграла «Тампу», несмотря на 38 сейвов Василевского и гол Наместникова

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Флориду» забивали Зак Далпе, Алекси Хепониеми и Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

В составе «Тампы» отличились Ник Пол и российский нападающий Владислав Наместников. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков.

В следующем матче «Флорида» вновь встретится с «Тампой». Матч состоится 8 октября.