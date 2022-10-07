«Флорида» обыграла «Тампу», несмотря на 38 сейвов Василевского и гол Наместникова
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За «Флориду» забивали Зак Далпе, Алекси Хепониеми и Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.
В составе «Тампы» отличились Ник Пол и российский нападающий Владислав Наместников. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков.
В следующем матче «Флорида» вновь встретится с «Тампой». Матч состоится 8 октября.
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Далпе (Экблад) – 03:43 (5x5) 2:0 Хепониеми (Райнхарт, Барков) – 18:03 (5x5) 2:1 Пол (Колтон, Стэмкос) – 30:20 (5x5) 2:2 Наместников (Кучеров, Фут) – 44:16 (5x5) 3:2 Монтур (Барков, Экблад) – 58:45 (5x4)
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