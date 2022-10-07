«Вегас» переиграл «Лос-Анджелес» в матче с 10 голами

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



Уже на 2-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Кевин Фиала. А ещё через 5 минут удвоил их преимущество Габриэль Виларди. На 17-й минуте одной заброшенной шайбой ответил Райлли Смит.



На 26-й минуте Брейдену Макнэббу удалось сравнять счёт в игре. А на 32-й минуте Чандлер Стивенсон вовсе вывел гостей вперёд. На 38-й минуте преимущество команды из Парадайса увеличил Джонатан Маршессо.



Тем не менее, хозяева сдавать не собирались, уже на третьей минуте третьего периода одну шайбу отыграть удалось Тревору Муру. Но на 49-й минуте Райлли Смит вновь принёс гол гостевой команде. Последний гол за «Лос-Анджелесом» забил Шон Дурзи на 56-й минуте. А точку в матче поставил Алекс Пьетранджело на предпоследней минуте этой игры.