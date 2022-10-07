Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» переиграл «Лос-Анджелес» в матче с 10 голами

«Вегас» переиграл «Лос-Анджелес» в матче с 10 голами
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Уже на 2-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Кевин Фиала. А ещё через 5 минут удвоил их преимущество Габриэль Виларди. На 17-й минуте одной заброшенной шайбой ответил Райлли Смит.

На 26-й минуте Брейдену Макнэббу удалось сравнять счёт в игре. А на 32-й минуте Чандлер Стивенсон вовсе вывел гостей вперёд. На 38-й минуте преимущество команды из Парадайса увеличил Джонатан Маршессо.

Тем не менее, хозяева сдавать не собирались, уже на третьей минуте третьего периода одну шайбу отыграть удалось Тревору Муру. Но на 49-й минуте Райлли Смит вновь принёс гол гостевой команде. Последний гол за «Лос-Анджелесом» забил Шон Дурзи на 56-й минуте. А точку в матче поставил Алекс Пьетранджело на предпоследней минуте этой игры.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фиала (Даути, Кемпе) – 01:52 (5x5)   2:0 Виларди (Мур, Кларк) – 06:09 (5x5)   2:1 Смит (Макнэбб, Айкел) – 16:36 (5x5)   2:2 Макнэбб (Айкел) – 25:14 (5x5)   2:3 Стивенсон (Стоун, Смит) – 31:17 (5x5)   2:4 Маршессо (Теодор) – 37:43 (5x5)   3:4 Мур (Калиев, Дурзи) – 42:21 (5x4)   3:5 Смит (Стоун, Стивенсон) – 48:38 (5x4)   4:5 Дурзи (Калиев, Дано) – 55:51 (5x4)   4:6 Пьетранджело – 58:52 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022