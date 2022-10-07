Нападающий «Салавата» о поражении от «Металлурга»: мы играли лучше, но сегодня был их день

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков считает, что в проигранном матче команда играла лучше «Металлурга» (2:3).

«Мой дебют в сезоне? Волнения особо не было, команда на ходу, я спокойно влился. Ребята поддерживали, я в обычном режиме отработал на все сто. Трудно переключаться с ВХЛ на КХЛ? Скажу банальные вещи: выше скорости, быстрее принятие решений, ничего нового.

Чего не хватило для победы? С моей стороны была какая-то суета. Всё равно это был первый мой матч в сезоне, над завершением надо поработать. Считаю, мы играли получше, чем «Магнитка», но сегодня был их день», — цитирует нападающего официальный сайт лиги.

Напомним, в прошедшем матче «Салават Юлаев» упустил преимущество в два гола и пропустил победную шайбу в конце третьего периода.