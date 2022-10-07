Нападающий «Салавата» о поражении от «Металлурга»: мы играли лучше, но сегодня был их день

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков считает, что в проигранном матче команда играла лучше «Металлурга» (2:3).
«Мой дебют в сезоне? Волнения особо не было, команда на ходу, я спокойно влился. Ребята поддерживали, я в обычном режиме отработал на все сто. Трудно переключаться с ВХЛ на КХЛ? Скажу банальные вещи: выше скорости, быстрее принятие решений, ничего нового.
Чего не хватило для победы? С моей стороны была какая-то суета. Всё равно это был первый мой матч в сезоне, над завершением надо поработать. Считаю, мы играли получше, чем «Магнитка», но сегодня был их день», — цитирует нападающего официальный сайт лиги.
Напомним, в прошедшем матче «Салават Юлаев» упустил преимущество в два гола и пропустил победную шайбу в конце третьего периода.
- 7 октября 2022
-
09:00
-
08:52
-
08:33
-
08:21
-
07:56
-
06:36
-
05:34
-
05:20
-
05:02
-
04:39
-
04:23
-
03:54
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:16
-
22:06
-
21:32
-
21:15
-
20:57
-
20:26
-
20:17
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:16