«У Бердина нет проблем с алкоголем». Агент вратаря Мильштейн — об отъезде голкипера из НХЛ

Дэн Мильштейн — агент российского вратаря Михаила Бердина объяснил, почему вратарь покинул НХЛ.

Напомним, ранее бывший клуб вратаря «Виннипег Джетс» объявил, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы Национальной хоккейной лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Хоккеист будет выступать в КХЛ.

«У Миши Бердина нет, и не было проблем с алкоголем и наркотиками. Психологически ему стало трудно одному в дали от России без близких людей, а эта программа единственный вариант как можно вернуть хоккеиста при действующем контракте с правом заморозить и играть в другой лиге», — сообщил Мильштейн.

В Континентальной хоккейной лиге права на Бердина принадлежат СКА.