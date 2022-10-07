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Занковец: молодёжные команды лучше всего растут в открытой и комбинационной игре

Занковец: молодёжные команды лучше всего растут в открытой и комбинационной игре
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Главный тренер «Югры» Эдуард Занковец высказался о хорошем старте команды в чемпионате ВХЛ и похвалил молодёжный клуб из Ханты-Мансийска.

«Сыгран только небольшой этап чемпионата, у команд разное количество игр, поэтому с выводами не торопился бы. Нужно помнить, что для «Югры» главная задача — лидерство всё-таки не в регулярном чемпионате, а в плей-офф.

«Мамонты» лихо начали сезон МХЛ — в семи матчах забросили 32 шайбы? В Ханты-Мансийске — отличная молодёжная школа, внимательно следим за «Мамонтами». Считаю, что в молодёжном хоккее так и должно быть: команды лучше всего растут в открытой и комбинационной игре, когда много риска. В принципе «Мамонты» — одни из лидеров МХЛ в этом стиле. Что касается нашей реализации, то над этим компонентом мы усердно работаем.

Работа в Ханты-Мансийске — это большая ответственность, но она приносит удовольствие. Здесь всё очень профессионально. Для хоккея, для «Югры» созданы все условия, но при этом требуется максимальный результат. В этом плане первый месяц сезона-2022/2023 все мы можем осторожно занести себе в актив», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru.

«Югра» после 11 матчей занимает первое место в таблице ВХЛ.

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