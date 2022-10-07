Овечкин занял второе место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.
Овечкин в новом сезоне НХЛ заработает $ 14 млн до вычета налогов и гонораров агентов. Его зарплата составит $ 9 млн, ещё $ 5 млн нападающий получит благодаря спонсорским контрактам.
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид второй сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет возглавляет этот рейтинг с $ 15,3 млн ($ 10,8+$ 4,5). На третьем месте оказался нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 11,9 млн).
Также в первую десятку вошли россияне Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», $ 11,7 млн), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», $ 11 млн) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», $ 10,2 млн).
В общей сложности в сезоне-2022/2023 НХЛ 10 самых высокооплачиваемых игроков заработают $ 118 млн.
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