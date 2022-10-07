«Амур» расторг контракт с нападающим Протаповичем, не набравшим очков за шесть матчей

Хабаровский «Амур» расторг контракт с нападающим Александром Протаповичем по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. За шесть матчей текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ форвард очков не набрал.
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ 26-летний форвард принял участие в 108 матчах, в которых отметился 19 очками — забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Показатель полезности составил «-23». За четыре матча в плей-офф нападающий очков не набрал и записал на свой счёт показатель полезности «-1».
В КХЛ выступал за такие клубы, как «Ак Барс», рижское «Динамо», «Автомобилист» и «Амур». Основную часть карьеры форвард провёл в ВХЛ, где за 215 матчей набрал 78 очков — забил 40 голов и отдал 38 результативных передач. Показатель полезности по карьере в ВХЛ составил «-30».
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