Ягр рассказал, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, отвечая на вопрос о том, кто из действующих игроков НХЛ может играть до 50 лет, упомянул Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Я думаю, что Алекс Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим. Сид такой же.
Обгонит ли Овечкин Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас на счету российского капитана «столичных» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.
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