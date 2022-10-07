«Игроки не виноваты, не освистывайте их». Гашек — о российских хоккеистах НХЛ в Праге

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выразил недовольство тем, что российские игроки примут участие в матче НХЛ между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Праге. В составах команд НХЛ участие в матчах в столице Чехии примут российские нападающие Евгений Свечников и Яков Тренин.
«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть. Не освистывайте их – игроки не виноваты. Вся ответственность за рекламу специальной военной операции России лежит на руководстве НХЛ», – написал Гашек в своей соцсети.
Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала.
Первый матч между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» состоится сегодня, 7 октября. Начало — в 21:00 мск.
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