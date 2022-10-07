Форвард «Автомобилиста» рассказал, в чём секрет успеха команды на старте сезона КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье рассказал, в чём секрет успеха уральского клуба, и отметил значение первого звена для команды.

«Всё просто: берёшь и ставишь Валка, Мэйсека, Да Косту, Широкова, Эберта, и они всё делают. Я? Я на лавке (улыбается). Мне кажется, что пришедшие Широков, Баранцев, Валк, Эберт добавили опыта и уверенности молодым ребятам. Команда ещё больше сплотилась, сейчас ещё лучше атмосфера в раздевалке.

Широков – наш капитан, лидер, титулованный игрок, пользующийся большим авторитетом. Думаю, мы стали играть зрелищнее, интенсивнее и более спокойно, без суеты. Считаю, в этом сезоне у нас стало больше лидеров, отсюда такие результаты», — приводит слова форварда Metaratings.

Отметим, что Да Коста, Широков и Валк находятся в списке травмированных екатеринбургского клуба.