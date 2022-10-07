КХЛ дисквалифицировала игрока «Ак Барса» Адамчука на 5 игр за грубый удар в колено Валка

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист», произошедший на 11-й минуте первого периода.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Кирилла Адамчука по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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Кроме того, КХЛ выписала штраф защитнику «Салавата Юлаева» Шакиру Мухамадуллину за удар клюшкой в матче с «Металлургом». Эпизод произошёл в первом периоде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».