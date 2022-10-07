Быков: познать душу русского человека дано не каждому. В какой-то степени это наша вина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что в современном спортивном мире существует русофобия по отношению к россиянам. Кроме того, специалист поделился личными опасениями по поводу отношения к национальной команде и её отстранения от крупных международных турниров.
«Переживаю за сборную команду и сложившуюся ситуацию. Жду, когда наши руководители лиги и федерации хоккея найдут какие-то правильные шаги для дальнейшего развития.
Думаю, что сейчас есть мировая тенденция к русофобии и она будет продолжаться. На этом фоне некоторые захотят о себе напомнить и попасть в новостную повестку. У нас очень много «доброжелателей», на будущее будет полезно знать, кто есть кто. Мы никогда не обольщались, но надеялись, что к нам положительно относятся.
Познать душу русского человека дано не каждому. К сожалению, не многие её распознали. В какой-то степени это наша вина, но мы открытая нация — кто захочет, тот узнает», — приводит слова Быкова Legalbet.
- 7 октября 2022
-
17:22
-
16:50
-
16:16
-
15:23
-
15:02
-
14:36
-
13:56
-
13:49
-
13:08
-
12:51
-
12:22
-
11:59
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:28
-
09:58
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:33
-
08:21
-
07:56
-
06:36
-
05:34
-
05:20
-
05:02
-
04:39
-
04:23
-
03:54
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20