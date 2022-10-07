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Быков: познать душу русского человека дано не каждому. В какой-то степени это наша вина

Быков: познать душу русского человека дано не каждому. В какой-то степени это наша вина
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что в современном спортивном мире существует русофобия по отношению к россиянам. Кроме того, специалист поделился личными опасениями по поводу отношения к национальной команде и её отстранения от крупных международных турниров.

«Переживаю за сборную команду и сложившуюся ситуацию. Жду, когда наши руководители лиги и федерации хоккея найдут какие-то правильные шаги для дальнейшего развития.

Думаю, что сейчас есть мировая тенденция к русофобии и она будет продолжаться. На этом фоне некоторые захотят о себе напомнить и попасть в новостную повестку. У нас очень много «доброжелателей», на будущее будет полезно знать, кто есть кто. Мы никогда не обольщались, но надеялись, что к нам положительно относятся.

Познать душу русского человека дано не каждому. К сожалению, не многие её распознали. В какой-то степени это наша вина, но мы открытая нация — кто захочет, тот узнает», — приводит слова Быкова Legalbet.

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