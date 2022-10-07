«У меня слёзы на глазах». Президент Федерации хоккея Чехии — о происходящем в России

Президент Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик поделился мнением о защитнике «Адмирала» Либоре Шулаке и игроке обороны «Амура» Михале Йордане. Специалист объяснил, почему их ситуация отличается от того, что происходит с другими чешскими хоккеистами, выступающими в КХЛ, и почему эти двое могут вызываться в национальную сборную.
«Контракты подписали до спецоперации* (*изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ), ИИХФ не исключала Россию, теперь у тебя есть соглашение. Ты не можешь разорвать его, ты перестанешь играть, тебе не дадут трансферную карту, тогда ты всё равно получишь штраф, и тебе не заплатят.
Мы знаем, что правительство России не знает границ. Я не буду никого осуждать, никого критиковать, я буду заниматься хоккеем. Я категорически против того, что там происходит, против того, что там показывают, я смотрю новости, я воспринимаю эти вещи, у меня слёзы на глазах, когда я это вижу», — приводит слова Гадамчика sport.cz.
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