Трое россиян в списке на звание лучшего игрока НХЛ по версии сайта лиги, Овечкин вне топа

Трое россиян попали в список претендентов на «Харт Трофи» (приз, который вручают самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. — Прим. «Чемпионата») в сезоне-2022/2023. Список составлен журналистами официального сайта НХЛ.

Пятое место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 17 очков. Шестая позиция осталась за форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, на чьём счету девять очков. Во втором десятке списка также оказался его одноклубник — Игорь Шестёркин. Голкиперу отдали два голоса.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в список не попал.

Топ-10:

1. Коннор Макдэвид — н. «Эдмонтон Ойлерз»: 67 очков при 10 первых местах;

2. Остон Мэттьюс — н. «Торонто Мэйпл Лифс» 41 очко при одном первом месте;

3. Натан Маккиннон — н. «Колорадо Эвеланш»: 25 очков при одном первом месте;

4. Кейл Макар — з. «Колорадо»: 21 очко при двух первых местах;

5. Кирилл Капризов — н. Миннесота Уайлд»: 17 очков;

6. Артемий Панарин — н. «Нью-Йорк Рейнджерс»: 9 очков при одном первом месте;

7. Леон Драйзайтль — н. «Эдмонтон»: 6 очков;

8. Джонни Годро — н. «Коламбус Блю Джекетс»: 6 очков;

9. Роман Йози — з. «Нэшвилл Предаторз»: 6 очков;

10. Александр Барков — н. «Флорида Пантерз»/Брейден Пойнт — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: по 4 очка.