Трое россиян в списке на звание лучшего игрока НХЛ по версии сайта лиги, Овечкин вне топа

Трое россиян попали в список претендентов на «Харт Трофи» (приз, который вручают самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. — Прим. «Чемпионата») в сезоне-2022/2023. Список составлен журналистами официального сайта НХЛ.
Пятое место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 17 очков. Шестая позиция осталась за форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, на чьём счету девять очков. Во втором десятке списка также оказался его одноклубник — Игорь Шестёркин. Голкиперу отдали два голоса.
Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в список не попал.
Топ-10:
1. Коннор Макдэвид — н. «Эдмонтон Ойлерз»: 67 очков при 10 первых местах;
2. Остон Мэттьюс — н. «Торонто Мэйпл Лифс» 41 очко при одном первом месте;
3. Натан Маккиннон — н. «Колорадо Эвеланш»: 25 очков при одном первом месте;
4. Кейл Макар — з. «Колорадо»: 21 очко при двух первых местах;
5. Кирилл Капризов — н. Миннесота Уайлд»: 17 очков;
6. Артемий Панарин — н. «Нью-Йорк Рейнджерс»: 9 очков при одном первом месте;
7. Леон Драйзайтль — н. «Эдмонтон»: 6 очков;
8. Джонни Годро — н. «Коламбус Блю Джекетс»: 6 очков;
9. Роман Йози — з. «Нэшвилл Предаторз»: 6 очков;
10. Александр Барков — н. «Флорида Пантерз»/Брейден Пойнт — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: по 4 очка.
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