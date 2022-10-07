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Василевский показал новый шлем. На нём вратарь «Тампы» изобразил своего умершего кота

Василевский показал новый шлем. На нём вратарь «Тампы» изобразил своего умершего кота
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал свой новый шлем. На нём 28-летний российский вратарь изобразил своего ушедшего из жизни кота.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер вместе с «Лайтнинг» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «молнии» потерпели поражение в шести матчах серии с «Колорадо Эвеланш» — 2-4.

В сезоне-2021/2022 Василевский принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 39 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. В плей-офф на счету голкипера 23 матча, в которых он записал на свой счёт 14 побед с процентом отражённых бросков 92,2%.

Уроженец Уфы всю карьеру в НХЛ проводит за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». В КХЛ он выступал за уфимский «Салават Юлаев».

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