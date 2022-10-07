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Евгений Малкин оригинально ответил на вопрос, кого бы взял на необитаемый остров

Евгений Малкин оригинально ответил на вопрос, кого бы взял на необитаемый остров
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Хоккеистам «Питтсбург Пингвинз» предложили ответить на вопрос, кого бы они взяли на необитаемый остров. Выбрать можно было только одного человека.

Сначала на этот вопрос ответил защитник «пингвинов» Крис Летанг.

«Наверное, Сида (Сидни Кросби. — Прим. «Чемпионата»). Он отличный охотник, накормил бы меня», — сказал хоккеист.

Затем наступила очередь российского нападающего Евгения Малкина.

«Малкин! Только я!» — сказал форвард.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

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