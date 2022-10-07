«Калгари» заключил контракт с Уигаром на 8 лет и $ 50 млн. Защитника выменяли из «Флориды»
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«Калгари Флэймз» заключил соглашение с защитником Маккензи Уигаром, сообщается на официальном сайте клуба. В конце июля «огоньки» выменяли его из «Флориды Пантерз» вместе с Джонатаном Юбердо на Мэттью Ткачука.
Отмечается, что с 28-летним игроком обороны заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 50 млн. В среднем за год Уигар будет получать $ 6,25 млн.
После завершения сезона-2022/2023 у защитника подошёл к концу контракт, по которому его кэпхит составлял $ 3,25.
Напомним, в прошедшем сезоне Уигар провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 44 очка: забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф у него 10 встреч и один голевой пас. Он выступал за «Флориду» с сезона-2016/2017.
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