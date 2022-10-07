Тренер «Филадельфии» Торторелла высказался о состоянии здоровья 34-летнего Анисимова

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о состоянии российского нападающего Артёма Анисимова.
Как передаёт слова наставника «лётчиков» журналист Билл Мельцер в «твиттере», 34-летний форвард восстанавливается после травмы. Тренер знает, что Анисимов усердно работает.
Напомним, Анисимов неудачно заблокировал бросок и выбыл с травмой нижней части тела.
Прошлый сезон Анисимов провёл в ярославском «Локомотиве», где в 27 матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+6».
За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.
Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.
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