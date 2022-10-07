«Эдмонтон» выставил российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов

«Эдмонтон Ойлерз» выставил 23-летнего российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов, сообщает журналист Бреннан Клак на своей странице в «Твиттере».
Ранее с игроком обороны заключали однолетнее соглашение с зарплатой $ 775 тыс.
Кроме того, на драфт отказов выставили шведского нападающего Маттиаса Янмарка.
В прошлом сезоне Саморуков дебютировал в НХЛ в декабрьском матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4). Он провёл на льду 2 минуты 28 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». В АХЛ он выступает за фарм-клуб «нефтяников» — «Бейкерсфилд Кондорс», за который в нынешнем чемпионате сыграл 37 матчей и отметился 12 (2+10) результативными действиями при показателе полезности «+7» и 34 минутами штрафного времени.
В России Саморуков выступал в системе ЦСКА, а в 2017 году он перебрался в Канаду.
- 7 октября 2022
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