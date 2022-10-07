«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

На 14-й минуте Никита Хлыстов с передачи Робина Пресса вывел череповчан вперёд. На 22-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 26-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота хозяев. На 30-й минуте Александр Суворов восстановил равенство — 2:2. На 47-й минуте Фил Вароне с передачи Матвея Заседы забил третий гол в ворота «Северстали». На 56-й минуте Данила Квартальнов отличился в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет с «Витязем» в Балашихе. «Северсталь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.