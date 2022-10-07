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«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь»

«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Хлыстов (Пресс) – 13:35 (5x5)   1:1 Локтионов (Хохлачёв, Вишневский) – 21:35 (5x4)   1:2 Заседа (Вишневский, Талалуев) – 25:20 (6x5)   2:2 Суворов (Луговяк, Подшивалов) – 29:02 (5x5)   2:3 Вароне (Заседа) – 46:52 (5x4)   2:4 Квартальнов – 55:44 (4x5)

На 14-й минуте Никита Хлыстов с передачи Робина Пресса вывел череповчан вперёд. На 22-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 26-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота хозяев. На 30-й минуте Александр Суворов восстановил равенство — 2:2. На 47-й минуте Фил Вароне с передачи Матвея Заседы забил третий гол в ворота «Северстали». На 56-й минуте Данила Квартальнов отличился в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет с «Витязем» в Балашихе. «Северсталь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 9 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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