«Сент-Луис» выставил Костина на драфт отказов. Он третий русский на драфте отказов за день

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин выставлен на драфт отказов, сообщает журналист Лу Корак на своей странице в «Твиттере».



Вместе с ним на драфт были выставлены Мартин Фрк и Мэттью Хаймор. Цель — отправить хоккеистов в АХЛ.



Летом 2022 года с россиянином был подписан однолетний контракт. По данным CapFriendly, его зарплата составляет $ 750 тыс.



В сезоне-2021/2022 Костин принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-3» и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 на льду он не появлялся.



Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял омский «Авангард», за который Костин прежде выступал на правах аренды.

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